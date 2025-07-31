Президент США Дональд Трамп різко відповів на заяви заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва, який погрожував Америці війною у разі запровадження вторинних санкцій проти Росії.

"Передайте Медведєву, колишньому президентові Росії, який все ще вважає себе президентом, щоб стежив за своїми словами. Він заходить на дуже небезпечну територію!” — написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Так Трамп відреагував на слова Медведєва, що “не Трампу вирішувати, як Росія буде вести переговори з Україною”. Напередодні Медведєв пригрозив, що запровадження вторинних санкцій проти країн, які торгують із Росією, призведе до прямого військового конфлікту з США.

Це вже не перша публічна сварка Трампа з Медведєвим. Раніше Трамп критикував його заяви про можливе отримання Іраном ядерної зброї від своїх союзників, назвавши такі погрози “безглуздими і небезпечними”.

Крім того, Трамп прокоментував введення США додаткових мит на імпорт з Індії, пов’язавши це питання з відносинами Індії та Росії.

“Мені все одно, що Індія робить з Росією. Хочуть — нехай разом тягнуть свої мертві економіки на дно. Ми і так майже не мали справ з Індією через їхні непомірно високі тарифи. Те саме і з Росією — бізнесу між нашими країнами майже немає. Давайте залишимо все, як є”, — написав Трамп.

Заяви Трампа пролунали на тлі активізації дискусій у США щодо посилення санкцій проти країн, які продовжують економічну співпрацю з РФ, попри західні обмеження.