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В Париже на акцию протеста начали собираться первые «желтые жилеты», полиция проводит выборочные проверки, есть первые задержанные.

Как сообщает французское издание Le Figaro, сотни демонстрантов собираются на Елисейских полях и вблизи Триумфальной арки на фоне беспрецедентных мер безопасности.

Охрану порядка на фоне опасений вспышек насилия по всей стране в субботу обеспечивают около 90 тыс. правоохранителей. В Париже впервые с 2005 года на улицы вывели бронетранспортеры, передает Европейская правда.

Правоохранители проводят профилактические проверки документов, обыски и задержания. Количество задержанных до начала демонстраций уже составило 320, большинство из них впоследствии отпустили.

Полиция изымает у обыскиваемых лиц вещи, которые могут быть использованы для совершения беспорядков.

В Париже в субботу из соображений безопасности закрыты известные туристические места, такие как Эйфелева башня, Лувр и музей д'Орсе. На Елисейских полях владельцы ресторанов и магазинов защитили окна своих заведений деревянными паллетами.

 

 

Протесты «желтых жилетов» против повышения цен на топливо возникли во Франции в середине ноября. И хотя французские власти пошли на уступки и отменили запланированное повышение налога на топливо, а также отменили повышение цен на электричество и газ, протестующие решили не отменять субботнюю акцию. В них широкий круг требований - начиная от повышения зарплат, уменьшения налогов – завершая требованием отставки президента.

Президент Эммануэль Макрон в этот день находится в Елисейском дворце, откуда следит за ситуацией.

Французские власти опасаются повторения произошедших на прошлой неделе беспорядков в Париже. Протестующие жгли автомобили, громили витрины и серьезно повредили Триумфальную арку. Несколько сотен человек задержаны, более сотни получили ранения только во французской столице.
ForUm

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