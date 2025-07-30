Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) у співпраці з Департаментом внутрішньої безпеки Національної поліції та Службою безпеки України затримали начальника караулу однієї з пожежних частин Запорізької області та його спільника – колишнього лісника із Закарпаття. Їх підозрюють у спробі незаконно переправити військовозобов’язаного чоловіка до Румунії за $19 000, інформує ForUА.

За даними слідства, організатором незаконної схеми був саме посадовець ДСНС. Він залучив до "бізнесу" свого колишнього земляка, котрий, за попередньою інформацією, вже мав досвід у подібних справах.

Рятувальник використовував своє службове посвідчення для безперешкодного проїзду блокпостів по всій Україні, маскуючи "клієнтів" під працівників ДСНС. Таким чином він перевозив їх до кордону.

Одного з мешканців Запоріжжя ДСНСник довіз на власному авто до Яремче, де їх уже чекав "провідник" – колишній лісник. Чоловіки розмістили "клієнта" в готелі та надали йому детальні інструкції щодо незаконного перетину кордону, заходів конспірації, перебування на території іншої країни, спілкування з іноземними правоохоронцями та подальшої легалізації в країнах Євросоюзу.

За свої "послуги" ділки отримали від жителя Запоріжжя $19 000, які вони розділили між собою. Однак відразу після передачі коштів обох зловмисників затримали правоохоронці.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев'яти років.

Досудове розслідування триває, встановлюється причетність до незаконного бізнесу інших осіб. Процесуальне керівництво здійснює Запорізька обласна прокуратура.

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