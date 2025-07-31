Дипломатичний удар: 15 країн готові визнати Палестину

Більшість країн Європейського Союзу приєдналися до Франції у готовності офіційно визнати Палестину як суверенну державу. Цей дипломатичний крок стане ключовим елементом нової міжнародної ініціативи напередодні 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у вересні, заявили у МЗС Франції.

Після конференції в Нью-Йорку спільну заяву щодо підтримки палестинської державності підписали глави МЗС Австралії, Канади, Ірландії, Норвегії, Іспанії, Словенії та низки інших країн. Дипломати наголосили, що міжнародне визнання Палестини є невідкладним кроком для реалізації рішення про дві держави і досягнення довготривалого миру на Близькому Сході.

Франція підтвердила, що оголосить про офіційне визнання Палестини під час високого рівня 80-ї сесії Генасамблеї ООН у вересні. Президент Емманюель Макрон у листі до президента Палестини Махмуда Аббаса заявив, що «настав час рішучих дій», і підкреслив, що народ Франції прагне до миру.

Цим рішенням Франція стане першою країною з "Великої сімки" та другим постійним членом Ради Безпеки ООН, яка визнає Палестину (першим була Росія). Таким чином, Париж приєднається до 147 держав, які вже визнали Палестинську державу. У 2024 році аналогічні заяви зробили Ірландія, Іспанія та Словенія.

Реакція Ізраїлю та США була миттєвою. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу назвав крок Франції «зрадою» і звинуватив Париж у підтримці тероризму. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що визнання Палестини «лише ускладнює досягнення миру».

Німеччина та Італія наразі відмовилися підтримати визнання Палестинської державності, пославшись на необхідність «повноцінної мирної угоди між сторонами». Бельгія пообіцяла прийняти рішення у вересні, одночасно з Британією, яка також вагається.

На тлі цієї дипломатичної напруги, вереснева сесія Генасамблеї ООН може стати точкою неповернення у питанні міжнародного визнання Палестини, активізувавши тиск на Ізраїль і США щодо перегляду їхньої позиції.