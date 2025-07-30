Законопроєкт Зеленського про НАБУ та САП підтримав комітет Ради

30 липня профільний комітет Верховної Ради підтримав за основу та в цілому законопроєкт президента Володимира Зеленського, який повертає повноваження НАБУ та САП.

Законопроєкт про НАБУ Зеленського підтримав комітет Ради

Нардеп від фракції Голос Ярослав Железняк повідомив у Telegram, що профільний комітет Верховної Ради підтримав за основу та в цілому законопроєкт президента Володимира Зеленського про НАБУ та САП.

Він зауважив, що Комітет з питань правоохоронної діяльності не ухвалював жодних змін у тексті. 19 членів комітету проголосували за відповідне рішення.

– Завтра саме це рішення буде ставитись на голосування у залі Ради. Одразу у двох читаннях. Все буде ок — голосів більше ніж достатньо, — вважає Железняк.

ForUA.com нагадує, що 22 липня парламент проголосував за законопроект №12414, який послабив незалежність НАБУ та САП.

Хоча офіційно документ мав на меті врегулювати розслідування зникнення осіб під час війни, він отримав репутацію такого, що скасовує незалежність антикорупційних органів та розширює повноваження генпрокурора.

Після підписання законопроєкту президентом Володимиром Зеленським та публікації його у парламентській газеті Голос України він набув чинності.

Таке рішення влади зустріло опір з боку громадськості, люди у багатьох містах України вийшли мітингувати на вулиці.

Згодом Зеленський вніс до Верховної Ради новий законопроєкт щодо НАБУ та САП, який повертає повноваження цим органам. Глава держави наголосив – важливо, що українці так гідно реагують на всі події.