﻿
Головне

300 дронів і 8 ракет: Зеленський повідомив про чергові “показові вбивства” з боку Росії

300 дронів і 8 ракет: Зеленський повідомив про чергові “показові вбивства” з боку Росії

У ніч проти 31 липня російські терористи здійснили масовану атаку на Україну, випустивши 8 ракет та понад 300 дронів-камікадзе. Основним напрямком удару стали Київ та область, проте постраждали також Дніпропетровська, Полтавська, Сумська та Миколаївська області.

"З ночі на місцях російських ракетно-дронових ударів працюють наші рятувальники, пожежники, медики. Столиця була основною ціллю масованого обстрілу. Є численні пошкодження житлової інфраструктури. В одному зі спальних районів у багатоповерхівці зруйновано цілий під’їзд", — повідомив президент.

За останніми даними, загинули щонайменше шестеро людей, серед яких — шестирічний хлопчик та його мама. Десятки поранених отримують медичну допомогу.

"Сьогодні світ знову побачив російську відповідь на наше з Америкою та Європою бажання миру. Нові показові вбивства. Тому мир без сили неможливий. Примусити Москву до миру, змусити їх сісти за справжній стіл переговорів — усі інструменти для цього в партнерів є", — підкреслив Зеленський.

Президент зазначив, що Україна робить усе можливе для реалізації домовленостей із союзниками, зокрема щодо зміцнення ППО та прискорення поставок озброєння.

Нагадаємо, Росія вже втретє атакувала Київ масованими ударами дронів і ракет, намагаючись зруйнувати критичну інфраструктуру та житлові квартали.

 

Теги:

Зеленськийпповійна в Україніобстріл Києваракетно-дронова атака Києва
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Законопроєкт Зеленського про НАБУ та САП підтримав комітет Ради
Полiтика 30.07.2025 20:29:24
Законопроєкт Зеленського про НАБУ та САП підтримав комітет Ради
Читати
ФБР США виявило десятки документів про зв'язки Трампа з РФ
Полiтика 30.07.2025 20:10:51
ФБР США виявило десятки документів про зв'язки Трампа з РФ
Читати
Схема за $19 000: рятувальник під виглядом "ДСНСника" перевозив ухилянтів до кордону
Суспiльство 30.07.2025 19:51:41
Схема за $19 000: рятувальник під виглядом "ДСНСника" перевозив ухилянтів до кордону
Читати

Популярнi статтi