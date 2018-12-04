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Правительство Франции в ближайшее время объявит о моратории на повышении налогов на топливо, сообщает France Info со ссылкой на собственные источники в кабмине.

Отмена решения о росте налога является одним из главных требований участников акций протестов под названием «желтые жилеты», которые продолжают акции по всей стране с 17 ноября, передает Интерфакс.

Кроме того, правительство Франции во вторник отменило запланированные ранее переговоры с представителями протестного движения «желтые жилеты». Изначально участников протестов должны были принять во второй половине дня во вторник в Матиньонском дворце –официальной резиденции премьер-министра страны Эдуара Филиппа. Отмечается, что большинство представителей движения ранее отказались от приглашений на эту встречу.

«Желтые жилеты» протестуют уже несколько недель против решения властей повысить цены на бензин.

Как отмечает  «Би-би-си», акции, которые начинались в ответ на рост налога на топливо, переросли в масштабные митинги недовольных работой правительства в целом. На улицах французских городов звучат призывы к отставке президента страны Эммануэля Макрона.

В минувшие выходные протестные акции «желтых жилетов» и беспорядки охватили практически всю страну. В них приняли участие десятки тысяч человек. В центре беспорядков оказался Париж, где протестующие разбивали витрины крупных центральных магазинов, закидывали полицейских камнями, дымовыми шашками и бутылками с зажигательной смесью. Участники акций даже ворвались в музейные помещения Триумфальной арки, где повредили статую Наполеона. Из-за массовых протестов во французской столице были закрыты главные торговые центры, в том числе знаменитая «Галерея Лафайет».

 
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