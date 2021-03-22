Движение по улице Грушевского в центре Киева ограничено в обоих направлениях ориентировочно до 15:00, сообщила Патрульная полиция Киева.

«Движение по улице Грушевского ограничено в обоих направлениях (от улицы Шелковичной до Петровской аллеи) в связи с проведением массовой акции. Ориентировочно до 15:00. Общественный транспорт - без ограничений», - говорится в сообщении.

В центре Киева проходит акция предпринимателей, которые требуют дать им возможность работать во время усиления карантинных мероприятий.

Киев ввел усиленные карантинные ограничения с 00.00 20 марта по 9 апреля включительно.