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Движение по улице Грушевского в центре Киева ограничено в обоих направлениях ориентировочно до 15:00, сообщила Патрульная полиция Киева.

«Движение по улице Грушевского ограничено в обоих направлениях (от улицы Шелковичной до Петровской аллеи) в связи с проведением массовой акции. Ориентировочно до 15:00. Общественный транспорт - без ограничений», - говорится в сообщении.

В центре Киева проходит акция предпринимателей, которые требуют дать им возможность работать во время усиления карантинных мероприятий.

Киев ввел усиленные карантинные ограничения с 00.00 20 марта по 9 апреля включительно.
ForUm

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