Ситуація під Покровськом: українські захисники утримують нові позиції

Сили оборони України продовжують контратакувати на Покровському напрямку. За даними Інституту вивчення війни (ISW), українські війська просунулися в північній Лисівці, що на південний схід від Покровська. Геолокаційні відеозаписи підтверджують, що захисники закріпилися на нових рубежах.

Водночас росіяни не припиняють штурмових дій у цьому районі. Пропагандистські ресурси повідомляють про бої в районі Володимирівки та на південній околиці Шахова. Окупанти намагаються знайти слабкі місця в українській обороні, просуваючись невеликими групами по 2-3 особи — таку тактику росіяни використовували й під час боїв за Селидове у 2024 році.

Українські підрозділи БпЛА фіксують зміну тактики противника. Штурмові групи РФ тепер активно використовують мотоцикли, зокрема з колясками, для швидкого переміщення та логістики. Втім, українські сили продовжують тримати позиції та відбивати атаки ворога.

Російські джерела також стверджують про нібито просування своїх військ у Заповідному та Родинському, однак ці дані наразі не підтверджені.

Бої тривають, українські захисники тримають лінію фронту й поступово вибивають ворога з підступів до Покровська.