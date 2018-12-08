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В Париже полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, которые пытались пройти к президентскому дворцу.

По сообщениям французских СМИ, по состоянию на сейчас жестких столкновений между протестующими и правоохранителями не зафиксировано. Нет также случаев мародерства. На улицах Парижа можно заметить значительные силы правоохранителей, экипированных шлемами, щитами и палками, передает Европейская правда.

Впрочем, правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов, которые хотели пройти в Елисейский дворец, сообщает Le Figaro. Их оттеснили с помощью щитов.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп сообщил о 481 задержанном для проверок, 211 человек взяты под стражу.

Напомним, в Париже проходит акция «желтых жилетов». Охрану порядка на фоне опасений вспышек насилия по всей стране в субботу обеспечивают около 90 тыс. правоохранителей. В Париже впервые с 2005 года на улицы вывели бронетранспортеры

Протесты «желтых жилетов» против повышения цен на топливо возникли во Франции в середине ноября. И хотя французские власти пошли на уступки и отменили запланированное повышение налога на топливо, а также отменили повышение цен на электричество и газ, протестующие решили не отменять субботнюю акцию. В них широкий круг требований - начиная от повышения зарплат, уменьшения налогов – завершая требованием отставки президента.

 
ForUm

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