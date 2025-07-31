Закон про НАБУ і САП: Рада сьогодні вирішить долю президентської ініціативи

31 липня Верховна Рада України збереться на пленарне засідання, де одним із головних питань порядку денного стане розгляд президентського законопроєкту №13533 щодо Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Це питання винесене першим у порядок денний.

Як повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук, засідання скликано для розгляду низки невідкладних законопроєктів, зокрема й того, що стосується НАБУ та САП. За даними народного депутата Ярослава Железняка, саме з цього законопроєкту сьогодні почнеться робота парламенту.

Водночас нардеп Олексій Гончаренко зазначив, що перед початком пленарного засідання відбудеться засідання фракції "Слуга народу", на якому спробують мобілізувати якомога більше голосів для підтримки президентського законопроєкту.

Учора, 30 липня, профільний комітет з питань правової політики рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроєкт №13533 за основу та в цілому. Така рекомендація відкриває можливість для ухвалення документа вже сьогодні без проходження другого читання.

Довідка: 22 липня Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт №12414, яким, зокрема, було внесено зміни до повноважень НАБУ та САП. Документ підтримали 263 нардепів. Президент України Володимир Зеленський того ж дня підписав цей закон, що регулює діяльність НАБУ та САП, що викликало протести по всій країні. А вже 24 липня Зеленський вніс до ВР законопроєкт щодо посилення повноважень НАБУ і САП. Законопроєкт №13533 є ініціативою президента Володимира Зеленського і стосується врегулювання питань функціонування НАБУ та САП відповідно до вимог європейських партнерів України