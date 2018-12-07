Вселенский патриарх Варфоломей в своем письме от 12 октября сообщил предстоятелю Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрию, что после создания в Украине канонической церкви и избрания ее предстоятеля, последний больше не сможет называться митрополитом киевским.

Патриарх Варфоломей не имеет никаких прав созывать в Украине церковные собрания. Об этом заявили на синоде Украинской православной церкви Московского патриархата, заседание которого состоялось 7 декабря 2018 в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре. В связи с этим епископату, духовенству, монашествующим и мирянам УПЦ участвовать в Объединительном соборе не благословляется.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что подписал государственный бюджет на 2019 год.

Литва ввела национальные санкции против лиц, совершивших акт агрессии в Керченском проливе против украинских военных моряков.

Несмотря на кремлевскую пропаганду, президент РФ Владимир Путин слабее, чем он хочет казаться Западу, написал в своей статье для The New York Times Порошенко.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинские моряки, взятые в плен после обстрела их кораблей в Черном море, останутся под стражей в РФ как минимум до завершения судебных процедур.

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Канал объяснил это «недобросовестной работой стрингеров».