Из-за блокирования РФ движения кораблей через оккупированный ею Керченский пролив, по состоянию на утро 7 декабря на якорных стоянках и рейдах в ожидании прохода находится более 140 судов, 98 из которых со стороны Черного моря, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Отмечается, что в конце ноября количество судов в Керченском проливе составляло более 400. Хотя в первые дни декабря ситуация несколько стабилизировалась и несколько дней назад их количество снизилось до 105, сейчас снова фиксируется увеличение.

«Страна агрессор намеренно продолжает нарушать нормы Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и Договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива 2003 года, и заставляет украинские и иностранные торговые суда длительный промежуток времени ожидать прохода», – говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что оккупанты создают препятствия именно кораблям, направляющимся в украинские порты. Всего за минувшие сутки через Керченский пролив они пропустили только 41 судно в обоих направлениях, из которых 8 судов именно из/в порты Украины. При этом последние подвергались проверке представителями ФСБ России.

Кроме нарушения норм международного права, Россия также не учитывает риск возникновения аварийных ситуаций из-за увеличения и накопления судов на якорных стоянках.

Напомним, в конце ноября пресс-секретарь главы президента РФ Дмитрий Песков заявил, что каких-либо ограничений на проход судов в Керченском проливе не вводилось.

По состоянию на 3 декабря частично были разблокированы порты Бердянск и Мариуполь. Суда начали осуществлять свое движение на вход и выход через Керченский пролив в направлении украинских портов.