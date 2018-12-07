также в разделеОбщество
Российские пропагандисты признали «ошибку» в сюжете о годовщине Майдана 7
В Одесской области задержали военкома на крупной взятке 9
Кабмин назначил временного руководителя Минагрополитики 9
В «Укрзализныце» заверили, что с продажей билетов проблем нет 12
В объединительном соборе будут участвовать более 50 архиереев 56
Суд в Крыму арестовал адвоката Курбединова 41
В роли «нищего украинца» российский телеканал показал белоруса 45
Варфоломей: После создания поместной церкви Онуфрий не сможет называться митрополитом киевским 108
Гройсман пообещал разобраться с проблемами при покупке билетов на поезда 25
Полторак: РФ стянула к границам Украины 100 тысяч военных 49
В АП опровергли информацию, что Порошенко был иподьяконом УПЦ МП 97
Полторак: Выдержка украинских моряков спасла от полномасштабной агрессии РФ 59
Канада увеличила количество отказов в визах украинцам 37
Москалькова посетила в СИЗО раненых украинских моряков 31
Полторак: Мы не откажемся от права проходить через Керченский пролив 63
6 декабря. Картина дня 46
Военные США провели внеплановый полет над Украиной 36
Институт Pantone назвал цвет 2019 года 36

Из-за блокирования РФ движения кораблей через оккупированный ею Керченский пролив, по состоянию на утро 7 декабря на якорных стоянках и рейдах в ожидании прохода находится более 140 судов, 98 из которых со стороны Черного моря, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Отмечается, что в конце ноября количество судов в Керченском проливе составляло более 400. Хотя в первые дни декабря ситуация несколько стабилизировалась и несколько дней назад их количество снизилось до 105, сейчас снова фиксируется увеличение.

«Страна агрессор намеренно продолжает нарушать нормы Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и Договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива 2003 года, и заставляет украинские и иностранные торговые суда длительный промежуток времени ожидать прохода», – говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что оккупанты создают препятствия именно кораблям, направляющимся в украинские порты. Всего за минувшие сутки через Керченский пролив они пропустили только 41 судно в обоих направлениях, из которых 8 судов именно из/в порты Украины. При этом последние подвергались проверке представителями ФСБ России.

Кроме нарушения норм международного права, Россия также не учитывает риск возникновения аварийных ситуаций из-за увеличения и накопления судов на якорных стоянках.

Напомним, в конце ноября пресс-секретарь главы президента РФ Дмитрий Песков заявил, что каких-либо ограничений на проход судов в Керченском проливе не вводилось.

По состоянию на 3 декабря частично были разблокированы порты Бердянск и Мариуполь. Суда начали осуществлять свое движение на вход и выход через Керченский пролив в направлении украинских портов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1560 грн.
35
Теги