Украина не откажется от прохождения военных кораблей по Керченскому проливу. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил министр обороны Украины Степан Полторак, сообщает УНИАН.

«Мы не нарушили ни одного пункта ни одного договора, мы действовали абсолютно так же, как и в предыдущий раз. Но мы не откажемся от нашего права проходить через Керченский пролив и от нашего права присутствовать в Азовском море», - сказал он.

Министр уточнил, что «сегодня никто никуда не идет», это произойдет, когда Военно-морские силы Украины «будут готовы». «Когда будем готовы к проведению следующего перехода для проведения ротаций наших подразделений, мы будем осуществлять такие же проходы с выполнением всех международных норм и прав. К этому времени, я думаю, международное давление на Россию даст им понять, что они не выполняют международные обязательства», - сказал Полторак.

Глава Минобороны отметил, что если Украина откажется от прохождения военных кораблей Керченским проливом, «это будет означать, что Россия полностью оккупировала Азовское море и мы просто потеряем еще одну территорию. Мы себе этого позволить не можем».



Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир »Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ. Во время атаки также была применена авиация РФ.

Были захвачены в плен 24 украинских моряка. Трое из них получили ранения.

В ФСБ РФ утверждают, что украинские корабли «осуществили попытку незаконных действий в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке».

27-28 ноября в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Подконтрольные Кремлю суды арестовали 24 украинцев до 25 января 2019 года. Морякам грозит до 6 лет лишения свободы.

Прокуратура АРК признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.