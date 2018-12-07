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Христианско-демократический союз Германии (ХДС) впервые за 18 лет сменил лидера.

Сегодня, 7 декабря, канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила о своем уходе с поста главы партии, сообщает 112 Украина со ссылкой Reuters.

Вместо нее новым лидером была избрана Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая набрала 52% во втором туре голосования.

«Я всегда знала, что наступит день, когда я должна буду завершить работу. Сегодня я хочу попрощаться со своими сотрудниками в ХДС в центре фонда Конрада Аденауэра и сказать спасибо за работу, трудолюбие, идеи, критику. Это были незабываемые 20 лет. Я не родилась ни канцлером, ни главой партии. Я всегда старалась выполнять свою работу по совести. И я всегда знала, что наступит день, когда я должна буду еЕ завершить. Это было честью для меня!» - заявила Меркель во время своего выступления во время партийного съезда ХДС.

Отмечается, что члены партии аплодировали Меркель, которая возглавляла партию 18 лет, около десяти минут.

Ее преемница Аннегрет Крамп-Карренбауэр получила должность, обойдя в голосовании двоих своих главных соперников – экс-депутата Бундестага от ХДС/ХСС Фридриха Мерца и министра здравоохранения Йенса Шпана. Во втором туре голосования Крамп-Карренбауэр получила 52% голосов – 517 против набранных Мерцем 482. Йенс Шпан выбыл из гонки еще в первом туре.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр – председатель земельного отделения ХДС в Сааре, с 2011 по 2018 год занимала должность премьер-министра Саара. С 26 февраля 2018 года занимала пост генерального секретаря ХДС.
ForUm

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