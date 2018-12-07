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Несмотря на кремлевскую пропаганду, президент РФ Владимир Путин слабее, чем он хочет казаться Западу. Об этом в своей статье для The New York Times написал Президент Петр Порошенко, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Порошенко отметил, что цель России очевидна: она хочет вернуться к той эпохе, когда имущество и земля отбирались силой.

«Начинается она с Украины и продолжается на запад, насколько мир позволит. Демократические страны должны сделать выбор: выступать за то, что правильно, или продолжать умиротворение президента Владимира Путина. Если история научила нас чему-нибудь, так это потому, что умиротворение имеет смертельные последствия», - написал он.

«Несмотря на кремлевскую пропаганду, Путин слабее, чем он хочет казаться Западу. Запад может - за счет повышения стоимости агрессии - заставить его послушаться. Сколько еще надо враждебности, чтобы Запад использовал твердую валюту, которой торгует Кремль - силу? Россия использовала химическое оружие в Британии; осуществляла кибератаки на Западе; обстреливала мирных жителей в Сирии и развязала войну на восточной Украине. Или уже не время действовать?» - подчеркнул Президент.

Глава государства напомнил, что президент США Дональд Трамп «продемонстрировал настоящее лидерство, отменив свою встречу с Путиным на «Большой двадцатке» в Аргентине из-за захвата Россией кораблей и матросов». «Мы получили ощутимую поддержку Белого дома и Конгресса, включая оборонительное вооружение, более сильные санкции и надежные американские поставки энергоресурсов. Вместе партнеры по обе стороны Атлантики могут в дальнейшем повышать цену для России за угрозы нашей коллективной безопасности», - подчеркнул Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко призвал западный мир усилить санкции против России и увеличить присутствие НАТО в Черном и Азовском морях.

 
ForUm

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