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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратился к Министерству энергетики и угольной промышленности, а также к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с требованием провести проверки поставщиков энергоресурсов на местах и ​​исправить ситуацию с установлением тарифов, превышающих прогнозируемые. Об этом глава правительства заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Я обеспокоен ситуацией. Обращаюсь к гражданам: платите только за фактически потребленный газ по цене 8,55 грн за кубометр. Все остальное - мошенничество со стороны поставщиков. Я подготовил поручение, обращусь к Минэнергоугля и НКРЭКУ ... Надо поддержать НКРЭКУ с точки зрения контроля и штрафовать облгазы ... Облгазы выходят за пределы своих полномочий, а люди страдают», – сказал Гройсман.

Глава правительства также инициировал создание специальной рабочей группы по проверке облгазов. «Сделаем группу и начнем их приводить в чувство», - отметил премьер-министр.

Как ранее сообщал ForUm, Кабинет Министров Украины принял решение повысить цену на газ для населения на 23,5%, до 8550 гривен за тысячу кубометров с 1 ноября.
ForUm

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