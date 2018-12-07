Российский «Первый канал» объяснил «недобросовестной работой стрингеров» в Украине появление жителя Белоруссии в сюжете о годовщине Евромайдана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала.

«Первый канал изучил и проверил информацию о том, что Кирилл Чубенко, ставший одним из героев сюжета о годовщине Майдана, на самом деле другой человек и проживает в Белоруссии», - отметил собеседник агентства.

Съемка интервью была сделана стрингерами, так как «журналисты телеканала не имеют возможности работать в Украине». В ходе проверки стрингеры признали, что действительно сняли своего знакомого, поскольку съемка настоящего интервью была сделана с техническим браком, а сюжет надо было срочно сдавать.

«По их словам, они попросили другого человека точно воспроизвести ответы реального Кирилла Чубенко, - сказали в пресс-службе. - Это никак не оправдывает их поступка, стрингеры уже принесли извинения каналу и готовы извиниться перед зрителями. Мы ждем это видео и сразу его опубликуем. «Первый канал» сожалеет о произошедшем инциденте».

Напомним, в сюжете российского «Первого канала», посвященном годовщине Евромайдана в Украине, показали якобы жителя Кривого Рога, который оказался гражданином Беларуси.