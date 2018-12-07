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Патриарх Варфоломей не имеет никаких прав созывать в Украине церковные собрания. Об этом заявили на синоде Украинской православной церкви Московского патриархата, заседание которого состоялось 7 декабря 2018 в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре.

Синод также подчеркнул, что Патриарх Варфоломей не имеет права вызывать на такие собрания архиереев УПЦ МП.

«Планируемый «объединительный собор» считается незаконным собранием, поскольку в нем примут участие представители раскольнических группировок», - говорится в заявлении.

В связи с этим епископату, духовенству, монашествующим и мирянам УПЦ участвовать в Объединительном собор  не благословляется, говорится в документах по результатам решения Синода.

«Синод особенно обращает внимание, что никто из числа священнослужителей или мирян не уполномочивается представлять УПЦ МП на этом собрании», - резюмировали на собрании.

Напомним, объединительный собор Украинской православной церкви состоится 15 декабря.

В нем примут участие более 50 архиереев.

Украинская православная церковь Московского патриархата не будет в нем участвовать.
ForUm

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