также в разделеПолитика
Парубий отказался выполнять законное требование депутатов «Оппозиционной платформы — За жизнь» об аннулировании голосования за прекращение «Большого договора с РФ» 24
Порошенко подписал госбюджет 13
Порошенко наградили литовским орденом 19
Литва ввела санкции против РФ из-за агрессии в Керченском проливе 26
Порошенко наградил Грибаускайте орденом Свободы 23
РАЗУМНАЯ СИЛА: Полицейские в заложниках – какие еще плоды принесла реформа полиции 43
Украина возглавила ГУАМ 30
Порошенко: РФ имеет опасное число кораблей в Черном море, что может угрожать НАТО 53
Германия предложила расширить миссию ОБСЕ на Азове 21
Порошенко начал встречу с Грибаускайте 13
Порошенко: Путин слабее, чем он хочет казаться Западу 41
Нардепы Барна и Левченко подрались в прямом эфире 70
Порошенко: Никто не знает, кого Россия атакует завтра 31
Госдеп: Агрессия на Азове - это просчет РФ 87
Закон о прекращении «большого договора» с РФ передали на подпись Президенту 15
Литва введет санкции против РФ из-за агрессии в Керченском проливе 32
Климкин: В Венгрии уверяют, что больше не будут выдавать венгерские паспорта на Закарпатье 15
Украина представила в ОБСЕ доказательства агрессии РФ в Керченском проливе 59

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинские моряки, взятые в плен после обстрела их кораблей в Черном море, останутся под стражей в РФ как минимум до завершения судебных процедур.

Об этом он сказал в общении с журналистами после министерской встречи ОБСЕ, сообщает «Европейская правда».

Лавров подтвердил, что украинские консулы получили допуск к пленным, и заверил, что «они чувствуют себя хорошо».

«Они сейчас находятся под следствием. Когда закончится следствие – будет суд. Они нарушили российское и международное право, вторглись в наши территориальные воды», - изложил Лавров позицию РФ.

До завершения судебных процедур он не считает возможным освобождение моряков. «Когда будет решение суда – тогда и будем решать», - заявил Лавров.

Российский министр также заверил, что в этой ситуации любая страна задержала бы украинские военные корабли.

«США вон вообще отдали приказ стрелять в того, кто пересечет границу. Мы так не поступали», - заявил он.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир »Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке.  Корабли были захвачены спецназом РФ. Во время атаки также была применена авиация РФ

Были захвачены в плен 24 украинских моряка. Трое из них получили ранения

В ФСБ РФ утверждают, что украинские корабли «осуществили попытку незаконных действий в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке».

27-28 ноября в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Подконтрольные Кремлю суды арестовали 24 украинцев до 25 января 2019 года.  Морякам грозит до 6 лет лишения свободы.

Все 24 моряка были переведены в Москву. В СИЗО «Лефортово» доставили 21 украинца, еще трое – находятся в больнице «Матросской тишины».

Прокуратура АРК признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия наверняка рассмотрит предложения руководства Украины по обмену украинских моряков в том случае, если они поступят.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1560 грн.
89
Теги