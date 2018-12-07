Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинские моряки, взятые в плен после обстрела их кораблей в Черном море, останутся под стражей в РФ как минимум до завершения судебных процедур.

Об этом он сказал в общении с журналистами после министерской встречи ОБСЕ, сообщает «Европейская правда».

Лавров подтвердил, что украинские консулы получили допуск к пленным, и заверил, что «они чувствуют себя хорошо».

«Они сейчас находятся под следствием. Когда закончится следствие – будет суд. Они нарушили российское и международное право, вторглись в наши территориальные воды», - изложил Лавров позицию РФ.

До завершения судебных процедур он не считает возможным освобождение моряков. «Когда будет решение суда – тогда и будем решать», - заявил Лавров.

Российский министр также заверил, что в этой ситуации любая страна задержала бы украинские военные корабли.

«США вон вообще отдали приказ стрелять в того, кто пересечет границу. Мы так не поступали», - заявил он.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир »Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ. Во время атаки также была применена авиация РФ.

Были захвачены в плен 24 украинских моряка. Трое из них получили ранения.

В ФСБ РФ утверждают, что украинские корабли «осуществили попытку незаконных действий в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке».

27-28 ноября в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Подконтрольные Кремлю суды арестовали 24 украинцев до 25 января 2019 года. Морякам грозит до 6 лет лишения свободы.

Все 24 моряка были переведены в Москву. В СИЗО «Лефортово» доставили 21 украинца, еще трое – находятся в больнице «Матросской тишины».

Прокуратура АРК признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия наверняка рассмотрит предложения руководства Украины по обмену украинских моряков в том случае, если они поступят.