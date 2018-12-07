Во время официального визита в Украину президент Литовской Республики Даля Грибаускайте вручила президенту Украины Петру Порошенко орден Витовта Великого, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы Украинского государства.

Президент Украины награжден за личный вклад в укрепление и развитие отношений между Украиной и Литовской Республикой и за углубление политического, культурного и экономического сотрудничества между двумя народами.

Глава Литовского государства отметила, что «это награда не только Президенту Украины, но и всем украинцам за мужество, за сопротивление и борьбу за свободу в своей стране». «Эта награда - вам, украинский народ», - сказала Грибаускайте.

Орден Витовта Великого - высшая государственная награда Литовской Республики. Орден учрежден 1 сентября 1930 года в память 500 годовщины со дня смерти Великого князя Литовского Витовта Великого.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко вручил президенту Литовской Республики Дале Грибаускайте орден Свободы.