Президент Украины Петр Порошенко вручил президенту Литовской Республики Дале Грибаускайте орден Свободы, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы Украинского государства.
Церемония награждения состоялась в Мариинском дворце, где проходили встреча лидеров двух государств и двусторонние украинско-литовские переговоры.
Глава Литовской Республики награждена «за чрезвычайные личные заслуги в укреплении украинско-литовских межгосударственных отношений и защиту суверенитета и территориальной целостности Украины».
Орден Свободы - государственная награда Украины, установленная для награждения граждан за выдающиеся и особые заслуги в утверждении суверенитета и независимости Украины, консолидацию украинского общества, развитие демократии, социально-экономических и политических реформ, отстаивание конституционных прав и свобод человека и гражданина.
Орден Свободы является высшим орденом Украины, которым могут быть награждены иностранцы.
Напомним, сегодня 7 декабря, Президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом Литовской Республики Далей Грибаускайте.
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