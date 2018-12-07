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Глава МИД Германии Хайко Маас предложил расширить наблюдательную миссию ОБСЕ в Украине в Азовское море.

Об этом он заявил на полях министерской встречи ОБСЕ в Милане, сообщает «Европейская правда».

Предложение должны обсудить на следующей неделе во время встречи представителей Украины и РФ при посредничестве Франции и Германии.

«Это будет непросто, потому что позиция сторон до сих пор жесткая. Думаю, для украинской стороны это будет хорошо, а вот российская сторона настроена очень скептически», - сказал Маас.

Сейчас наблюдатели ОБСЕ размещены на востоке Украины, где осуществляют мониторинг выполнения Минских договоренностей.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявил, что Украине нужно увеличенное военно-морское присутствие Германии и союзников в Черном море как сдерживающий фактор для России.

В то же время правительство Германии отклонило призыв Украины направить военные корабли в Черное море.
ForUm

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