также в разделеПолитика
Помпео: Трамп и Путин смогут встретиться только после освобождения украинских моряков 21
Порошенко: В Украине сейчас решается будущее свободного мира 46
Порошенко: Только членство в ЕС и НАТО снимет угрозу возвращения в «тюрьму народов» 47
МИД Германии обнародовал стратегию по установлению мира в Украине 106
Волкер: США и ЕС должны усилить санкции против РФ 52
Трамп отменил встречу с Путиным только из-за Украины 74
Венгрия все-таки поддержала Украину в вопросе агрессии РФ в Керченском проливе 58
Страны G7 призвали РФ освободить украинских моряков 56
Туск анонсировал продление санкций ЕС против России 44
Порошенко не исключает нападения РФ на страны Балтии и Скандинавии 48
У Медведчука рассказали, что ждет Яценюка 962
Эксперты: По вопросу освобождения моряков следует обратиться к Медведчуку 86
Было ваше — стало наше: Захарова напомнила о судьбе дипучреждения в Крыму 81
Порошенко: У меня две плохие новости для Путина 445
Береза о происходящем на Херсонщине: Это не дно. Это хуже 481
Новинский об обысках в лавре: Порошенко усиливает наступление на УПЦ 278
Порошенко рассказал, сколько хотели украсть на строительстве экспресса в «Борисполь» 91
Сенат США единогласно обвинил Россию в агрессии против Украины 66

Украине нужно увеличенное военно-морское присутствие Германии и союзников в Черном море как сдерживающий фактор для России. Об этом в интервью немецкому Funke Media Group заявил Президент Петр Порошенко, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Нам нужно увеличенное военно-морское присутствие Германии и союзников в Черном море как сдерживающий фактор для России», - заявил он.

Глава государства подчеркнул: «Агрессивные действия России неприемлемы. Международное сообщество и объединенная Европа должны усилить давление на Россию».

«Нам нужна сильная, унифицированная, недвусмысленная реакция относительно агрессивного поведения России. Мы должны остановить «Северный поток-2». Мы должны уже сейчас думать о новых санкциях», - заявил Порошенко.

Он также добавил, что настало время для реакции против России, которая была после случая в британском Солсбери.

«Я считаю, что встреча Европейского Совета в Брюсселе в декабре станет своевременной возможностью рассмотреть ситуацию, основанную на принципе солидарности и единства с Украиной», - подчеркнул Президент.

Напомним, ране Порошенко выразил надежду, что страны НАТО после агрессивной атаки России на украинских моряков помогут обеспечить безопасность судоходства в акватории Черного и Азовского морей. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
1244 грн.
59
Теги