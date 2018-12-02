Украине нужно увеличенное военно-морское присутствие Германии и союзников в Черном море как сдерживающий фактор для России. Об этом в интервью немецкому Funke Media Group заявил Президент Петр Порошенко, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Нам нужно увеличенное военно-морское присутствие Германии и союзников в Черном море как сдерживающий фактор для России», - заявил он.

Глава государства подчеркнул: «Агрессивные действия России неприемлемы. Международное сообщество и объединенная Европа должны усилить давление на Россию».

«Нам нужна сильная, унифицированная, недвусмысленная реакция относительно агрессивного поведения России. Мы должны остановить «Северный поток-2». Мы должны уже сейчас думать о новых санкциях», - заявил Порошенко.

Он также добавил, что настало время для реакции против России, которая была после случая в британском Солсбери.

«Я считаю, что встреча Европейского Совета в Брюсселе в декабре станет своевременной возможностью рассмотреть ситуацию, основанную на принципе солидарности и единства с Украиной», - подчеркнул Президент.

Напомним, ране Порошенко выразил надежду, что страны НАТО после агрессивной атаки России на украинских моряков помогут обеспечить безопасность судоходства в акватории Черного и Азовского морей.