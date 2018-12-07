Закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией с 1 апреля 2019 года передан на подпись Президенту Петру Порошенко.

Об этом сообщается в карточке документа на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что закон подписал глава ВР Андрей Парубий.

Закон вступит в силу на следующий день после официальной публикации.

Как ранее сообщал ForUm, 6 декабря Верховная Рада приняла Закон «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией».