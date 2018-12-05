Россия должна освободить захваченных украинских моряков и суда в качестве жеста доброй воли перед праздниками. Об этом «Голосу Америки» заявил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Он отметил, что США и Европа могут усилить санкции в отношении России или ввести новые санкции из-за захвата украинских моряков и судов. «Некоторые наши европейские союзники говорили о новых санкциях или усилении существующих санкций. Я думаю, что это достойная идея, мы ее рассмотрим», - сказал Волкер.

Специальный представитель Госдепартамента США также выразил мнение, что Россия должна освободить захваченных украинских моряков и суда в качестве жеста доброй воли перед праздниками.

«Их безосновательно атаковали в открытых водах, арестовали. Они (русские) должны прибегнуть к деэскалации ситуации и вернуть их», - отметил Волкер.

Дипломат отметил, что сохранение внимания на судьбе украинских моряков должно способствовать их освобождению. «Не нудно забывать о них, чтобы внимание оставалась прикованной к их судьбе», – подчеркнул он.

По словам Волкера, мир должен продемонстрировать единство в противостоянии России.

«Мы надеемся, что Россия немедленно вернет моряков», - заявил Волкер.

Как отметил дипломат, из-за ситуации с захватом украинских моряков Россией была отложена ранее запланированная встреча с помощником Владимира Путина Владиславом Сурковым.

В то же время дипломат отметил, что Россия должна восстановить диалог с Украиной на базе договора от 2003 года о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

«Территории обеих стран выходят к Азовскому морю. Обе страны имеют право и потребность использовать море для движения транспорта. Далее мы должны вернуться к более широкой дискуссии о том, как положить конец конфликту в Восточной Украине», - заявил Волкер.

Напомним, 27-28 ноября в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Подконтрольные Кремлю суды арестовали 24 украинцев до 25 января 2019 года. Морякам грозит до 6 лет лишения свободы.

Все 24 моряка были переведены в Москву. В СИЗО «Лефортово» доставили 21 украинца, еще трое – находятся в больнице «Матросской тишины».

Прокуратура АРК признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.