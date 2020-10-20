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Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет рассказал о перенесенном коронавирусе COVID-19. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».

По словам 91-летнего Филарета, болезнь протекала очень тяжело.

«Две недели лежал в реанимации. Но Господь помог побороть эту эпидемию коронавируса и, видите, – ожил. Страха не было никакого, потому что я знаю, убежден, есть вечная жизнь. И если Богу угодно, чтобы я закончил земную жизнь – ну, я согласно воле Божией перейду в иную жизнь. А если Богу угодно, чтобы я еще пожил тут, значит, он даст силу и врачам мудрость вывести меня из этого состояния. Наша медицина находится в тяжелом состоянии, но мы должны благодарить врачей за то, что они делают великое святое дело», - сказал он.

Напомним, о болезни Филарета стало известно в начале сентября.

16 октября Филарет получил отрицательный результат теста на COVID-19.
ForUm

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