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Российская сторона не воспринимает предложения Украины обменять пленных украинцев на российских заключенных. Об этом в комментарии «Прямому» заявил представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Евгений Марчук.

«Украинская сторона внесла предложение, но письменно эти предложения в виде формализованного документа Украина внесла несколько дней назад. И мы считаем, сегодня мы это подчеркнули, что почти 90 человек могут встречать Новый год в своих семьях. Это 23 гражданина России, которые находятся в украинских местах лишения свободы. Мы готовы обменять их на 23 украинцев, находящихся в кремлевских тюрьмах. То есть 23 на 23. Мы предложили, подготовлено и считаем, если бы противоположная сторона согласилась, то еще 66 на 19. То есть мы передаем 66, а получаем наших 19 человек. Украина гарантирует, что эти предложения до 27 числа могут быть полностью подготовлены. И с 27 числа может начаться процедура обмена», - подчеркнул он.

Однако, по его словам российская сторона такие предложения не воспринимает.

Напомним, 4 декабря представители России на переговорах в Минске отказались от предложения Украины провести 27 декабря очередной этап освобождения заложников и политзаключенных. 
ForUm

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