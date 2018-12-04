также в разделеОбщество
4 декабря. Картина дня 16
В РФ экс-охранника Яроша приговорили к четырем годам колонии 17
ЕСПЧ обязал РФ обеспечить украинским морякам надлежащую медпомощь 15
В Харькове устанавливают ледяную елку 18
Адвокат: Януковича могут вывезти на лечение в Израиль 14
Пограничники призвали украинцев воздержаться от поездок в РФ 18
Высокий суд Лондона: Иск ПриватБанка к Коломойскому был умышленно сфабрикован 32
Керченский кризис: Еще 10 военным РФ готовят подозрения 15
Порошенко почтил память героя Небесной Сотни из Прикарпатья 11
Луценко обещает прикрыть спортклубы, поставляющие «титушек» 16
Украинцев незаконно переправляли в РФ через Крым 26
Дело Стерненко объединили с нападениями на других активистов 24
Военных-любителей селфи просят отключать геолокацию 13
Муженко: На сборы резервистов пришло больше желающих, чем требовалось 14
Задержаны «разбойники с большой дороги», действовавшие под видом СБУ 52
Недолюстрированный судья Рябишин хочет снова возглавить Апелляционный суд Полтавщины 56
Спецслужбы РФ пытались осуществить кибератаку на информсистему судебной власти Украины 38
Скандального российского актера сняли с самолета за пьяный дебош 64

Представители России на переговорах в Минске отказались от предложения Украины провести 27 декабря очередной этап освобождения заложников и политзаключенных. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

«Россияне и их марионетки сегодня снова сорвали предложение Украины по освобождению заложников и политзаключенных, которое мы готовы провести 27 декабря 2018», – отметила она.

По словам Геращенко, украинская сторона еще раз передала предложение об освобождении арестованных россиян в обмен на украинцев в российских тюрьмах и помиловании сепаратистов в обмен на украинцев на оккупированных территориях. «Мы передали конкретные списки и предложения в формате 23/23 и 66/19 с предложением провести освобождение наших военных и гражданских из ОРДЛО к новогодним и рождественским праздникам», - написала она.

«Мы готовы повторить прошлогодний успех и провести очередной этап освобождения 27 декабря. К сожалению, РФ и ее марионетки отказались от очередной инициативы Украины и сорвали и это предложение освобождения украинцев. Ответственность за то, что освобождение заложников заблокировано - полностью на российской стороне», - подчеркнула она.

Напомним, 27 декабря 2017 состоялся обмен пленными между ОРДЛО и Украиной.

Всего на подконтрольную Украине территорию вернулись 73 человека.

Украинская сторона передала представителям ОРДЛО 233 человек. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги