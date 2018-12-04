Представители России на переговорах в Минске отказались от предложения Украины провести 27 декабря очередной этап освобождения заложников и политзаключенных. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

«Россияне и их марионетки сегодня снова сорвали предложение Украины по освобождению заложников и политзаключенных, которое мы готовы провести 27 декабря 2018», – отметила она.

По словам Геращенко, украинская сторона еще раз передала предложение об освобождении арестованных россиян в обмен на украинцев в российских тюрьмах и помиловании сепаратистов в обмен на украинцев на оккупированных территориях. «Мы передали конкретные списки и предложения в формате 23/23 и 66/19 с предложением провести освобождение наших военных и гражданских из ОРДЛО к новогодним и рождественским праздникам», - написала она.

«Мы готовы повторить прошлогодний успех и провести очередной этап освобождения 27 декабря. К сожалению, РФ и ее марионетки отказались от очередной инициативы Украины и сорвали и это предложение освобождения украинцев. Ответственность за то, что освобождение заложников заблокировано - полностью на российской стороне», - подчеркнула она.

Напомним, 27 декабря 2017 состоялся обмен пленными между ОРДЛО и Украиной.

Всего на подконтрольную Украине территорию вернулись 73 человека.

Украинская сторона передала представителям ОРДЛО 233 человек.