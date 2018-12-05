Бойцы 36-й бригады морской пехоты ВМС ВСУ проводят испытания в Черном море вблизи Одессы новых десантно-штурмовых катеров модели «Кентавр-ЛК», сообщает Укринформ.

«Созданные на базе бронекатеров типа «Гюрза-М» десантно-штурмовые катера «Кентавр-ЛК» морпехи проверяют во время ходовых испытаний на устойчивость, а также снаряжение и систему вооружения. Позже катерам предстоит пройти государственные испытания», - отметил представитель ВМС ВСУ Василий Радчук.

«Кентавры» способны разместить на борту до 36 десантников, катера оснащены двумя пусковыми установками 80-миллиметровой реактивной системы залпового огня, двумя боевыми модулями с пулеметами калибром 12,7-мм, а также 40-миллиметровым гранатометом и системой для дымовых завес.

Максимальная скорость десантно-штурмового катера до 50 узлов, что достигается двумя двигателями производства Новой Зеландии.

Экипаж катера состоит из пяти человек. Дальность плавания — не менее 500 миль. Длина десантно-штурмового катера - 24 метра, ширина 4,8 метра.

Напомним, 14 сентября в Киеве спустили на воду новый десантно-штурмовой катер «Кентавр», предназначенный для патрулирования на море.