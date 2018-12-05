В Украине успешно испытали новую противокорабельную украинскую крылатую ракету «Нептун».

Объединительный собор Украинской православной церкви состоится 15 декабря. Украинская православная церковь Московского патриархата не будет в нем участвовать.

Сотрудники Службы безопасности Украины во время обысков в зданиях Украинской православной церкви Московского патриархата обнаружили признаки функционирования организованной сети распространения материалов, разжигающих религиозную рознь.

В управлении СБУ в Ривненской области допрашивали 12 священнослужителей Ривненской и Сарненской епархий УПЦ МП.

Кременецко-Почаевский государственный историко-архитектурный заповедник проверил наличие «экспонатов», согласно реестру 60-х годов, на территории Свято-Успенской Почаевской лавры.

Государственная служба занятости и Министерство юстиции планируют трудоустраивать должников по алиментам для взыскания долгов.

Посол Федеративной Республики Германия в Украине Эрнст Райхель заявил, что среди стран Европейского Союза нет консенсуса в вопросе введения новых санкций против Российской Федерации из-за захвата украинских судов и моряков в Керченском проливе.

Генеральный прокурор Юрий Луценко вредит следствию по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, раскрывая детали расследования, считает адвокат семьи Гандзюк Евгения Закревская.

Бывший президент Украины Виктор Янукович, которого обвиняют в совершении государственной измены, не вышел сегодня на связь с Оболонским районным судом Киева.

Внефракционный нардеп Надежда Савченко заявила, что начинает сухую голодовку.

Министерство иностранных дел Украины обратилось к государствам-подписантам Будапештского меморандума с требованием проведения срочных консультаций.