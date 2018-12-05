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5 декабря 2018 Кременецко-Почаевский государственный историко-архитектурный заповедник проверил наличие «экспонатов», согласно реестру 60-х годов, на территории Свято-Успенской Почаевской лавры. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ МП.

Напомним, 23 ноября комиссия Министерства юстиции Украины по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации отменила незаконную перерегистрацию комплекса сооружений Почаевской лавры».

В обители сообщают, что проверку наличия зарегистрированных «экспонатов» совершила комиссия заповедника, согласно описанию советского периода. Ревизию осуществляли в Успенском соборе, Троицком соборе, монастырских кельях, архиерейских домах, колокольнях и Надвратном корпусе.

«В результате проверки все святыни оказались на месте», - утверждают в УПЦ МП.

Напомним, 28 ноября Кабинет Министров Украины вернул сооружения Почаевской лавры (Тернопольская область) в состав Кременецко-Почаевского заповедника.
ForUm

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