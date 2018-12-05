Государственная служба занятости и Министерство юстиции планируют трудоустраивать должников по алиментам для взыскания долгов, сообщается на странице Госслужбы занятости в Facebook.



Отмечается, что 3 декабря состоялась встреча заместителя министра юстиции Украины Светланы Глущенко с заместителем председателя Государственной службы занятости (Центрального аппарата) Романом Криганом по налаживанию тесного сотрудничества в сфере трудоустройства лиц-должников по выплате алиментов.

«Это очень важная социальная инициатива, ведь в органах Государственной исполнительной службы пока есть более 100 тыс. исполнительных производств по алиментам, выплата которых не осуществляется из-за отсутствия у должника постоянной работы или имущества. Стороны пришли к соглашению о том, что следующим важным шагом должно быть подписание меморандума о сотрудничестве между Министерством юстиции Украины и Государственной службы занятости с целью трудоустройства лиц, имеющих долги по выплате алиментов», – сказано в сообщении.

Напомним, 6 февраля в Украине вступил в силу закон об усилении ответственности за неуплату алиментов.

В рамках выполнения закона об усилении ответственности за неуплату алиментов в Украине объявлены в розыск 7 тысяч человек.

3 июля Верховная Рада приняла закон, которым разрешается автоматизированный арест средств лица, имеющего алиментную задолженность, в рамках исполнительных производств о взыскании алиментов.