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Генеральный прокурор Юрий Луценко вредит следствию по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, раскрывая детали расследования, считает адвокат семьи Гандзюк Евгения Закревская. Об этом Закревская заявила в эфире Громадського.

«Я вообще не считаю нормальным разглашать информацию, которую разглашает генеральный прокурор. Есть статья уголовного кодекса, которая собственно говорит, что нельзя этого делать», - сказала она.

Также Закревская отметила, что не понимает, как может следствие говорить об установлении всех фигурантов дела Гандзюк.

«Как можно говорить об уверенности следствия в чем-то, если нет даже первого шага - вручения подозрения и задержания человека», - подчеркнула она.

Адвокат напомнила, что последний задержанный по этому делу - экс-помощник депутата Николая Паламарчука Игорь Павловский. То есть, о задержании организаторов, которых, по словам Луценко, уже установили, речь не идет.

Кроме того, Закревская рассказала, что об Алексее Левине, которого Луценко назвал подозреваемым по делу Гандзюк, было известно давно.

«И соответственно вопрос, почему его не задержали полицией непосредственно в тот момент, когда была установлена его причастность, а это было в августе сделано, когда была задержана часть исполнителей. Я не понимаю, почему его не задержали до того, как он сбежал», - сказала она.

Напомним, 4 декабря генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства общественной активистки и советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк. 

Он также сообщил, что по данному делу объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин, который является ключевой фигурой в совершении преступления. 
ForUm

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