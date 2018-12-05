Сегодня в управлении СБУ в Ривненской области допрашивали 12 священнослужителей Ривненской и Сарненской епархий УПЦ МП. Об этом сообщила пресс-секретарь управления Инна Илючок, пишет LIGA.net.

«Сегодня были вызваны 12 священников в качестве свидетелей в открытом уголовном производстве, которое расследуют следователи СБУ в Ривненской области», - сказала она.

При этом представитель СБУ отказалась предоставлять какую-либо еще информацию о допросах, сославшись на отсутствие соответствующего разрешения следователя, однако сказала, что в повестках на допрос фигурировали статьи 111 и 161 УК - государственная измена и разжигание межрелигиозной вражды.

Епископ Дубенский Пимен (Воят) подтвердил местному изданию ЧаРівне, что священников допрашивали в рамках производства по ст. 111 и ст. 161 УК.

Он заявил, что считает подозрения, которые якобы предъявлены священникам, «натянутыми и незаконными». По словам Пимена, священники не распространяли агитационную продукцию и не давали интервью российским СМИ.

Напомним, 20 ноября Служба безопасности Украины провела следственные действия по месту жительства предстоятеля Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Павла.

Отмечалось, что следственные действия проводятся в рамках уголовного производства по части 2 статьи 161 УК (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, разжигание межконфессиональной вражды).

Также в рамках уголовного производства сотрудники Следственного управления ГУ НП и сотрудники УСБУ в Житомирской области провели 8 санкционированных обысков в зданиях и помещениях нескольких епархий региона.