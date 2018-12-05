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Сотрудники Службы безопасности Украины во время обысков в зданиях Украинской православной церкви Московского патриархата обнаружили признаки функционирования организованной сети распространения материалов, разжигающих религиозную рознь, сообщает пресс-центр СБУ.

«В последние дни правоохранители провели ряд обысков в отдельных административных помещениях Украинской православной церкви и частных зданиях, принадлежащих представителям этой конфессии. По результатам обысков изъято немало печатной продукции, содержание которой имеет признаки разжигания религиозной и межконфессиональной розни», – говорится в сообщении.

По данным СБУ, среди прочего в течение двух суток изъято 75 экземпляров брошюры «Украинская православная церковь: Отношения с государством. Отношение к АТО и церковному расколу. вопросы и ответы», которая уже попадала в поле зрения СБ Украины, и на которую уже есть соответствующее заключение эксперта.

Согласно заключению экспертизы Украинского научно-исследовательского института технической и судебной экспертиз - это издание «содержит пропаганду религиозной нетерпимости ... оскорбляет чувства граждан ... в связи с их религиозными убеждениями, разжигает религиозную межконфессиональную вражду и ненависть». Другим изъятым материалам квалифицированные эксперты также дадут оценку.

Напомним, 20 ноября  Служба безопасности Украины провела следственные действия по месту жительства предстоятеля Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Павла.

Отмечалось, что следственные действия проводятся в рамках уголовного производства по части 2 статьи 161 УК (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, разжигание межконфессиональной вражды).

Также в рамках уголовного производства сотрудники Следственного управления ГУ НП и сотрудники УСБУ в Житомирской области провели 8 санкционированных обысков в зданиях и помещениях нескольких епархий региона. 

 
ForUm

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