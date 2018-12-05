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Внефракционный нардеп Надежда Савченко заявила, что начинает сухую голодовку. Об этом говорится в ее видеообращении на странице в Facebook.

«Следователи Службы безопасности Украины шантажируют и давят на народного депутата, председателя «Общественно-политической платформы Надежды Савченко», требуя немедленного ознакомления с материалами дела адвокатов, чтобы немедленно приступить к рассмотрению дела по существу, в обмен на возможность видеться с родными, помощниками, восстановить электронные ключи, открыть счет в банке для регистрации кандидатом в президенты Украины», – сказано в сообщении.



Отмечается, что «в связи с этим Надежда Савченко как политический заключенный объявляет сухую голодовку до момента обеспечения прав и свобод согласно Конституции Украины и действующему законодательству».  
Напомним, 23 марта Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии Савченко под стражу до 20 мая без альтернативы внесения залога. Нардеп во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что начинает голодовку.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
ForUm

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