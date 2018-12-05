Россия должна освободить захваченных в плен украинских моряков, иначе она столкнется с последствиями своих действий. Об этом на брифинге после заседания Североатлантического совета по ситуации в Черном море сказал высокопоставленный чиновник Государственного департамента США, сообщает ТСН.

«Мы хотим, чтобы россияне восприняли наше сообщение о том, что им нужно освободить моряков, иначе они будут иметь последствия и боль, которые со временем будут расти», - говорится в заявлении чиновника, имя которого сайт Госдепа не приводит.

Представитель американского внешнеполитического ведомства отметил, что россияне впервые открыто напали на украинских военных. Кроме того, США видят в действиях Москвы «демонстрационный эффект», который вызывает у Вашингтона беспокойство.

В Госдепе называют российское нападение на корабли вблизи Керченского пролива «четкой военной эскалацией, нарушением международного права и свободы судоходства».

Чиновник перечислил меры, которыми Вашингтон ответил на действия Москвы - санкции против компаний, участвующих в строительстве Керченского моста и работающих в Крыму, заявления с осуждением со стороны президента США, госсекретаря и американского посла в ООН, а также отмена встречи между Трампом и Путиным.

«Я думаю, что россияне должны получить эти сообщения; но если они этого не сделают, то им должно быть ясно, что до тех пор, пока они не освободят этих моряков, мы будем продолжать повышать цену. Они должны отпустить моряков, вернуть корабли, и это не то, что мы пропустим мимо нашего внимания», - сказал чиновник Госдепа.

Напомним, 27-28 ноября в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Подконтрольные Кремлю суды арестовали 24 украинцев до 25 января 2019 года. Морякам грозит до 6 лет лишения свободы.

Все 24 моряка были переведены в Москву. В СИЗО «Лефортово» доставили 21 украинца, еще трое – находятся в больнице «Матросской тишины».

Прокуратура АРК признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.