В московское СИЗО «Лефортово» доставили 21 захваченного украинского моряка, еще трое – находятся в больнице «Матросской тишины». Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Когершын Сагиева, которая посетила арестованных в «Лефортово», там же ей рассказали о госпитализации троих пострадавших, передает «Дождь».
«Жалоб на условия содержания нет», — сказал членам ОНК один из моряков Роман Мокряк.
В изоляторе уточнили, что арестованных переодели в тюремную одежду, так как находиться в военной форме иностранного государства в «Лефортово» запрещено.
Напомним, 27-28 ноября в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.
Подконтрольные Кремлю суды арестовали 24 украинцев до 25 января 2019 года. Морякам грозит до 6 лет лишения свободы.
Все 24 моряка были переведены в Москву.
Прокуратура АРК признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.
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