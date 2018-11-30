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В московское СИЗО «Лефортово» доставили 21 захваченного украинского моряка, еще трое – находятся в больнице «Матросской тишины». Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Когершын Сагиева, которая посетила арестованных в «Лефортово», там же ей рассказали о госпитализации троих пострадавших, передает «Дождь».

«Жалоб на условия содержания нет», — сказал членам ОНК один из моряков Роман Мокряк.

В изоляторе уточнили, что арестованных переодели в тюремную одежду, так как находиться в военной форме иностранного государства в «Лефортово» запрещено.

Напомним, 27-28 ноября в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Подконтрольные Кремлю суды арестовали 24 украинцев до 25 января 2019 года.  Морякам грозит до 6 лет лишения свободы.

Все 24 моряка были переведены в Москву.

Прокуратура АРК признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.
ForUm

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