Новый подозреваемый по делу об убийстве Екатерины Гандзюк является помощником депутата Херсонского облсовета и сейчас находится в Доминикане, заявил нардеп Мустафа Найем.

«Новый подозреваемый в деле об убийстве Екатерины Гандзюк – это Алексей Левин. Настоящая фамилия – Москаленко, уроженец г. Херсон, 41 год. Член известной в области ОПГ Москалов, ранее осужденный за серию убийств вместе со своим отцом (тоже Алексеем Москаленко). Вышел на свободу в июне 2016 года по т.н. «закону Савченко», - написал он в Facebook.

Помимо прочего, новый подозреваемый является еще и помощником депутата облсовета Николая Ставицкого, близкого к главе облсовета Владиславу Мангеру.

«Он неоднократно бывал в офисе у организатора убийства Игоря Павловского; и по неподтвержденной информации, именно он на машине Ставицкого приезжал к Павловскому, когда выяснилось, что полиция задержала исполнителей», - утверждает нардеп.

«Я надеюсь, все понимают, что поверить, будто этот человек мог сам принять решение об убийстве сотрудника городской администрации, заказать его, заплатить деньги, будет сложно. Тем более, учитывая, что по удивительному стечению обстоятельств, член банды киллеров не оказался в числе первых подозреваемых по делу и каким-то образом успел скрыться от правоохранительных органов через несколько дней после убийства.

Кстати говоря, по некоторой информации, сейчас Алексей Москаленко-Левин наслаждается погодами в Доминиканской республике, а его отец спокойно пребывает в городе и активно вовлечен в вырубку леса», - резюмировал Найем.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что по делу об убийстве общественной активистки, управляющей делами Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин, который является ключевой фигурой в совершении преступления.