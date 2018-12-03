В порт Мариуполя прибыла танковая рота Вооруженных сил Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Сергей Тахмазов.

«В порт Мариуполя приехало «узбагоительное». Танковая рота успокоит кого угодно. Я не совсем ожидал, что «мишки» приедут за мной», – написал он, опубликовав соответствующее фото.

«Эту радостную картину наблюдали около 30 журналистов ведущих СМИ мира под чутким руководством замминистра обороны», – подчеркнул Тахмазов.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко сообщил, что в Украине проводится передислокация подразделений Вооруженных сил к границе с РФ, где ожидается возможное начало сухопутной агрессии.