ГУР розкрило, на яку зброю Росія робить ставку у своїй програмі озброєння

Згідно з даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Росія розробила довгострокову програму озброєння на 2026–2037 роки. Заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький повідомив "Укрінформу", що Кремль планує суттєво модернізувати й розвинути свій військово-промисловий комплекс, роблячи акцент на кількох ключових напрямах.

Основні пріоритети: ракети, танки та авіація

За словами Скібіцького, Росія зосереджується на виробництві важкої техніки, бойових кораблів, авіації та ракетних систем. Вона має намір модернізувати флот стратегічної та дальньої авіації, а також визначила три основні бойові танки: Т-90, "Армата" та Т-80.

В артилерії ключовими залишаються системи "Коаліція", "Мста", "Мальва", "Гіацинт" та "Магнолія". Заступник начальника ГУР зазначив, що Росія намагається врахувати досвід війни в Україні та впровадити його у виробництво нового озброєння.

Розвиток ракетної зброї та нові технології

Особлива увага приділяється ракетному озброєнню — від тактичного до стратегічного рівня. Росія планує розробляти нові ракети великої дальності та сучасні гіпершвидкісні протикорабельні ракети.

Скібіцький підкреслив, що ворог зосереджений на трьох головних характеристиках: збільшенні дальності, підвищенні точності та потужності бойової частини. Це пов'язано з підготовкою до потенційного конфлікту з країнами НАТО, що вимагає більшого бойового радіуса дії.

Крім того, за даними розвідки, Росія активно інтегрує в армію нові технології, такі як FPV-дрони та штучний інтелект. У довгостроковій перспективі країна-агресорка прагне, щоб частка безпілотних систем на полі бою сягнула 40%.

