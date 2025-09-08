Харківські поліціянти десь знайшли та вилучили два справні танки й передали їх ЗСУ

Слідчі відділу спеціальної поліції та співробітники Служби безпеки України виявили та вилучили два справні російські танки Т-72 та Т-72 Б3-М під час виконання службових завдань на Бахмутському напрямку (Донецька обл.), згодом трофейну техніку передали одній з бойових бригад ЗСУ, повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Харківській області.

"Бойову техніку було задокументовано у рамках кримінального провадження та арештовано як речові докази. Її вартість складає 23 млн грн.", - йдеться у повідомленні Нацполіції в Харківській області.

Повідомляється, що надалі правоохоронці, за сприяння Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону, передали трофейну бронетехніку на потреби однієї із бойових бригад ЗСУ.