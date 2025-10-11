Rheinmetall отримав замовлення на виробництво танків для України

Німецький виробник зброї оголосив про отримання замовлення на виробництво танків для України, оплата за яке надходитиме із заморожених російських активів. Rheinmetall не уточнив, яка країна підписала угоду. Також газета Handelsblatt повідомила про план Німеччини придбати бронетехніку з такою ж системою боротьби з безпілотниками для власних потреб.

В оголошенні німецького виробника зброї йдеться про контракт на сотні мільйонів євро, інформує Польське радіо. Одна з країн ЄС хоче сплатити заморожені кошти Росії за танки Leopard, оснащені Skyranger 35. Ця система базується на гарматі з інтегрованим радаром та електрооптичним датчиком для протиповітряної оборони.

Менший, 30-міліметровий калібр, буде встановлений на бронетехніку, яку, за даними економічного Handelsblatt, планує придбати уряд Німеччини. Очікується, що контракт на 9 мільярдів євро буде підписаний пізніше цього року, а Бундесвер переважно використовуватиме машини Skyranger 30 для операцій проти безпілотників. Гармата системи стріляє боєприпасами, які вибухають трохи вище або перед ціллю, виводячи з ладу цільові об'єкти.