Президент РФ Владимир Путин плохо соображает, Россия попыталась вмешаться в промежуточные выборы в США в прошлом месяце - так же, как она это делала в 2016 году, и нарушает международные соглашения.

Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис во время форума по безопасности в Калифорнии, сообщает «Украинская правда».

«(Путин) в прошлом месяце снова пытался запятнать наши выборы, и мы продолжаем наблюдать усилия в этом направлении», сказал глава Пентагона.

«Путин продолжает попытки подорвать демократические процессы, которые нужно защищать», - сказал Мэттис.

Напомним, президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Аргентине на полях G20 из-за украинских моряков.