Определение даты встречи президентов Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и Российской Федерации Владимира Путина зависит от освобождения Россией захваченных в плен 24 украинских моряков и судов в Керченском проливе. Об этом госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью CNN, сообщает УНИАН.

«Президент хотел направить четкий сигнал, что мы считаем такое поведение неприемлемым, поэтому мы отменили встречу», - сказал Помпео.

По словам госсекретаря, Трамп решил, что «правильным поступком будет сказать россиянам: верните моряков, верните украинские корабли, они их, люди должны быть возвращены домой, в их семьи».

«Он хотел направить недвусмысленное сообщение, что россиянам нужно изменить эту ситуацию», - подчеркнул Помпео. Госсекретарь отметил, что был привлечен в процесс принятия решения об отмене встречи Трампа и Путина на полях саммита стран «Большой двадцатки» в Аргентине. «Мы провели тщательную оценку, мы обдумали возможность, мы обдумали сообщение, которое мы направим, и президент Трамп принял решение, что это будет верным подходом с учетом событий накануне саммита G20», - добавил Помпео.

Он подчеркнул, что Россия должна вернуть Украине суда и захваченных военных до того, как Администрация Трампа рассмотрит вопрос о проведении следующей встречи президентов США и РФ.

Вместе с тем помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что США предложили России продолжить рабочий диалог после отмены запланированной в рамках саммита «Большой двадцатки» встречи Трампа и Путина.

Об этом Ушаков сказал журналистам в Беенос-Айресе. Также помощник президента РФ утверждает, что диалог будет продолжен с участием помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

Напомним, президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Аргентине на полях G20 из-за украинских моряков.