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В марте 2019 года Европарламент рассмотрит решение о приостановлении действия Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС) с Россией. Об этом говорится в опубликованном проекте доклада Европарламента, посвященном отношениям с Россией, сообщает ТСН.

Согласно документу в марте следующего года состоится рассмотрение вопроса и голосование.

«Европарламент считает, что действие СПС должно быть прекращено. Отношения России и ЕС должны быть переформатированы и продолжаться только по тем направлениям, которые необходимы и представляют взаимный интерес для обеспечения безопасности и мирного европейского порядка», - говорится в документе.

В проекте доклада также говорится о том, что «Северный поток-2» повышает зависимость ЕС от российского газа и, что страны ЕС должны «быть готовы к введению новых санкций, в частности персональных ограничений, в ответ на российские действия».

Напомним, председатель Европейского совета Дональд Туск заявил о возможности продления Евросоюзом антироссийских санкций в декабре из-за инцидента с украинскими военными судами в Керченском проливе.
ForUm

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