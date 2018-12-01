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В субботу, 1 декабря, некоторые рейсы из аэропортов «Борисполь» и «Киев» («Жуляны») задерживаются. Но в целом аэропорты работают в штатном режиме, сообщает Информатор.

По состоянию на 10:05 аэропорт «Борисполь» работает в штатном режиме. Ни один рейс не был отменен. Есть небольшие задержки в отправлении и прибытии некоторых рейсов. Вылет и прилет самолетов может задержаться до получаса.

Также, по состоянию на 10:10, аэропорт «Киев» («Жуляны») работает в штатном режиме. Однако здесь задерживают рейсы. В среднем задержка вылетов и прилетов может составить от 20 до 40 минут. 

Как ранее сообщал ForUm, по данным Укравтодора, проезд на дорогах государственного значения обеспечен, заторов в движении за ненадлежащего состояния дорог нет.
ForUm

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