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Места строительства двух новых аэропортов на Донбассе определены, нужно финальное подтверждение Генерального штаба Вооруженных сил Украины, заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

«Аэропорты на востоке. Мы потенциально уже обработали с нашими военными коллегами из армии, из Генерального штаба, где именно можно их строить. Будет один аэропорт на юге, ближе к Мариуполю, но, естественно не в Мариуполе, потому что Мариуполь очень близко находится к линии соприкосновения. И второй аэропорт около городов Краматорск-Славянск, где-то там», - заявил Кубраков на форуме «Большое строительство: авиация и туризм», передает Интерфакс-Украина.

По словам министра, места строительства будущих аэропортов уже определены и в скором времени будут презентованы.

«Пока ожидаем финального подтверждения от наших военных», - сказал Кубраков.

Он также отметил, что еще один новый аэропорт появится в Мукачево.

«Мы двигаемся быстрее, чем планировали. То есть, есть уже все соответствующие документы на землю. Я надеюсь, что в середине следующего года мы начнем строительство, уже непосредственно взлетно-посадочной полосы около города Мукачево. Это будет главный аэропорт в Закарпатье», - добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о принятии на государственном уровне стратегического решения о возведении новых аэропортов на подконтрольной Украине части Донбасса и в Закарпатье.
ForUm

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