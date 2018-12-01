Проезд на дорогах государственного значения обеспечен, заторов в движении за ненадлежащего состояния дорог нет, сообщает пресс-служба Укравтодора.

Отмечается, что погодные условия на большей части территории Украины определяет активный южный снежный циклон.

По состоянию на 08:00 снег умеренной интенсивности выпадает в Одесской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской и Киевской областях, где высота снежного покрова составляет 10-20 см.

Небольшой снег наблюдается в Житомирской, Черниговской, Винницкой, Волынской, Ривненской, Хмельницкой, Донецкой и Херсонской областях, где выпало от 2 до 10 см снега.

Сложные погодные условия наблюдаются в Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях, где выпадает снег с дождем при минусовой (-2-6° С) температуре воздуха с образованием гололеда на дорожном покрытии.

Состояние покрытия на а/д государственного значения в большинстве областей местами заснеженное, присутствуют характерные снежные накаты и гололедица.

До 5:00 в основном выполнялись работы по расчистке покрытия дорог от снега, в дальнейшем выполняется комплекс работ: очистка с обработкой покрытия дорог противогололедными материалами.

В ночное время суток периодически возникали осложнения в движении большегрузного транспорта на опасных участках дорог (спуски, подъемы) в Черкасской (Н-16), Кировоградской (М-12), Николаевской (Н-24, М-14), Одесской, Херсонской и Запорожской областях незначительное количество на ряде дорог с затяжными спусками-подъемами, которые локализовывались совместными действиями дорожных организаций, Национальной полиции и территориальных управлений ГосЧС.

Температура воздуха на большей территории колеблется от -5° до -12° С, на юге от -1° -5° С.

На перевальных участках дорог без осадков. Температура воздуха колеблется от -11 до -20° С. Состояние покрытия сухое, на Вышковском перевале в снегу.

Дорожные предприятия работают в круглосуточном режиме.

Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействованы в работе 1079 единиц техники и 1354 рабочих, в дежурном режиме - 786 единиц техники и 1094 рабочих.